Коли в Україні закінчиться газ: заява "Нафтогазу"

Запасів природного газу в Україні вистачить на 15 років, при цьому видобуток палива можна значно збільшити.

Про це повідомив комерційний директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі телеканалу "Прямий".

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За його словами, зараз в Україні видобувається близько 20 мільярдів кубометрів газу.

"З цих 20 мільярдів ми видобуваємо - наша дочірня структура Укргазвидобування - приблизно 15,5 мільярдів кубометрів газу. А все інше - це приватні компанії, включаючи Укрнафту, де у нас є мажоритарний пакет", – заявив Вітренко.

Він зазначив, що в України є можливості значно збільшити видобуток.

"Для Укргазвидобування минулий рік був рекордним – ми збільшили видобуток на рівні, найвищому за останні 23 роки. Там зростання приблизно було 4,4%. Тобто у нас є величезні потенціал збільшення видобутку. Якщо подивитися на співвідношення обсягів видобутку та запасів, які у нас є, – у нас це співвідношення є найкращим серед практично всіх європейських країн і багатьох країн в світі. тобто у нас запасів вистачає приблизно на 15 років, вже існуючих, не кажучи про те, що ми можемо насправді збільшити ресурсну базу", – зазначив комерційний директор "Нафтогазу".

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну ціна за газ для населення має підвищитися 1 вересня 2018 року.