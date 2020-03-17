12:28
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коли закривається метро в Києві: Кличко назвав дату та час

      - Читать новость на русском
      Метро у Києві закриють 17 березня о 23:00 / Ростислав Лабенський / 24 канал

      Метро Києва зупинить роботу 17 березня о 23:00. Обмеження попередньо діють до 3 квітня, але термін можуть згодом продовжити.

      Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на свої фейсбук-сторінці.

      Радимо ознайомитися У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо

      "Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро", – заявив Кличко.

      Дивіться звернення Віталія Кличка через закриття метро:

      Водночас сьогодні зранку метро у Києві все ще працювало. До слова, деякі пасажири київського метро ходять у масках.

      На фото видно, що пасажирів в київському метро все ж стало менше.

      Пасажири у метро Києва / Фото 24 каналу

       

       

      Що відомо про закриття метро в Україні? У Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен через можливість поширення коронавірусу. Володимир Зеленський заявив, що не потрібно чекати збільшення кількості підтверджених випадків на захворювання, а закривати все, що можна, де є велике скупчення людей.

      Водночас глава держави запропонував користуватися маршрутками, таксі, трамваями та тролейбусами у разі необхідності. Зеленський також запропонував ходити пішки.


      Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу

      У Києві, Харкові та Дніпрі закривають метро: що відомо
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Метро Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:25 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 12:13 1,5 мільярда гривень на дорогах: хто і як монополізує ринок техогляду авто
      16 березня , 21:47 IPO 2020. Інвестиційні можливості
      16 березня , 14:00 Старе авто чи нове в кредит: що вигідніше
      сьогодні , 12:00 Коронавірус: як люди поводяться під час пандемії
      Анна Маляр
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук