Коли закривається метро в Києві: Кличко назвав дату та час

Метро Києва зупинить роботу 17 березня о 23:00. Обмеження попередньо діють до 3 квітня, але термін можуть згодом продовжити.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на свої фейсбук-сторінці.

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"Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро", – заявив Кличко.

Дивіться звернення Віталія Кличка через закриття метро:

Водночас сьогодні зранку метро у Києві все ще працювало. До слова, деякі пасажири київського метро ходять у масках.

На фото видно, що пасажирів в київському метро все ж стало менше.

Пасажири у метро Києва / Фото 24 каналу

Що відомо про закриття метро в Україні? У Києві, Харкові та Дніпрі упродовж 17 березня 2020 року закриють метрополітен через можливість поширення коронавірусу. Володимир Зеленський заявив, що не потрібно чекати збільшення кількості підтверджених випадків на захворювання, а закривати все, що можна, де є велике скупчення людей.



Водночас глава держави запропонував користуватися маршрутками, таксі, трамваями та тролейбусами у разі необхідності. Зеленський також запропонував ходити пішки.



Що заборонено в Україні / Інфографіка 24 каналу