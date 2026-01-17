У Києві офіційно запровадили нові правила комендантської години

У столиці запрацювали нові правила комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва на виконання розпорядження уряду.

Комендантська година не скасовується. Але з'являються необхідні винятки для людей, передає 24 Канал із посиланням на главу МВА Тимура Ткаченка.

Які зміни у комендантській годині в Києві?

Відтепер у період комендантської години кияни зможуть пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пункту Незламності або додому. Це дозволить людям:

вночі дістатися додому, зокрема з поїзда, що прибув із запізненням;

у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу;

Пункти Незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв'язок, воду й гарячий чай.

Водночас патрулювання міста посилюється. Тому з собою необхідно мати документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язаним – військово-обліковий документ.

Нові правила комендантської години у Києві / Фото МВА

Що цьому передувало?