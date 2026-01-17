В Киеве официально ввели новые правила комендантского часа

В столице заработали новые правила комендантского часа. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева во исполнение распоряжения правительства.

Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей, передает 24 Канал со ссылкой на главу МВА Тимура Ткаченко.

Какие изменения в комендантском часе в Киеве?

Отныне в период комендантского часа киевляне смогут пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться в Пункт Несокрушимости или домой. Это позволит людям:

ночью добраться домой, в частности с поезда, прибывшего с опозданием;

в любое время найти тепло, свет и помощь;

Пункты Незламности отныне могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай.

В то же время патрулирование города усиливается. Поэтому с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а военнообязанным – военно-учетный документ.

Новые правила комендантского часа в Киеве / Фото МВА

Что этому предшествовало?