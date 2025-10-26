У Конотопі пролунали вибухи.

Росія атакує Україну ударними дронами. На Сумщині пролунали вибухи.

Увечері 26 жовтня ворог запустив чергові хвилі безпілотників на Україну. У низці областей оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Конотопі?

О 21:32 Повітряні сили повідомили, що БпЛА перебувають на межі Сумщини і Чернігівщини і рухаються у південно-західному напрямку. Також вони заявили, що дрони помічені в центральній частині Сумщини – ті прямують на південь. Ще група безпілотників зафіксована на півдні Сумщини. Вона рухається за південно-західним курсом.

О 22:03 у Конотопі прогриміли вибухи.

О 22:08 військові попередили, що безпілотники на Сумщині прямують на Кролевець і Конотоп.

Нагадаємо, що увечері окупанти вдарили дроном по мікроавтобусу у Сумській області, внаслідок чого загинув 69-річний чоловік і постраждали 13 людей, серед яких двоє дітей.

Які наслідки останніх атак Росії на Україну?