У Личаківському районному суді Львова 9 червня планують провести дезінфекцію. Річ у тому, що в одного з суддів підтвердили COVID-19. Наразі роботу суду тимчасово зупинили, коли відновлять – повідомлять окремо.

Інформацію про закриття суду та коронавірус у судді розмістили 7 червня на порталі "Судової влади України".

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У повідомленні мовиться про таке:

У судді Личаківського районного суду Львова виявили коронавірус та підтвердили COVID-19.

Личаківського районного суду Львова виявили коронавірус та У вівторок, 09 червня, суд працювати не буде (нараз він і не працюю, адже свята).

(нараз він і не працюю, адже свята). Про дату відновлення роботи повідомлять окремо.

У приміщенні суду планують провести дезінфекцію.

Видання zaxid.net повідомило додатково наступне:

Секретар та помічник судді, які контактували з інфікованим, вже на самоізоляції.

Суддя відчув погіршення самопочуття увечері 5 червня .

. Того ж дня він вів засідання, але всі його учасники перебували в масках.

Зауважимо, 6 червня в Україні зафіксували 485 нових випадків COVID-19, серед них у Львівській області – 68. Загалом у регіоні – 2121 випадок, Львівщина – третя в Україні після Буковини й Києва.



Власне, це головна причина, чому в області не послаблюють карантин.