Коронавірус у Вишневому: Нацгвардія оточила гуртожиток і нікого не впускає – фото, відео
У місті Вишневому, де в місцевому гуртожитку зафіксували масовий спалах коронавірусу, Нацгвардія і Нацполіція посилили охорону. Мешканці будинку повністю ізольовані, відвідувачів не допускають всередину.
Поліцейські, місцева влада та волонтери організовують доставку продуктів, ліків і засобів особистої гігієни. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.
Актуально Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: виявлено нових хворих, серед них – діти
Нацгвардія посилено охороняє гуртожиток у Вишневому: дивіться відео
Що відомо про спалах коронавірусу в Вишневому
- У гуртожитку у місті Вишневе, що на Київщині, виявили масовий спалах коронавірусу.
- За попередніми даними, двоє жителів одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавирусу, ще 48 інфіковані, троє перебувають в реанімації. Серед хворих є шестеро дітей.
- Загалом там проживає приблизно 300 чоловік. Усі вони перебувають в ізоляції.
- Усім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запровадили стан особливого пересування.
- Раніше жителька гуртожитку розповіла, що у блоці, де виявили коронавірус, проживає приблизно 30 сімей. Усі живуть тісно та у поганих умовах. Тому COVID-19 і розповсюдився швидко.
Зверніть увагу! У Києві станом на 22 квітня виявили 989 випадків зараження COVID-19, померли 10 людей. У Київській області зафіксували 390 випадків коронавірусу, 7 – летальних.
Охорона навколо гуртожитка у Вишневому / Фото Нацгцвардії
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