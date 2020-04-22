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      Коронавірус у Вишневому: Нацгвардія оточила гуртожиток і нікого не впускає – фото, відео

      - Читать новость на русском
      Нацгвардія у Вишневому / ngu.gov.ua

      У місті Вишневому, де в місцевому гуртожитку зафіксували масовий спалах коронавірусу, Нацгвардія і Нацполіція посилили охорону. Мешканці будинку повністю ізольовані, відвідувачів не допускають всередину.

      Поліцейські, місцева влада та волонтери організовують доставку продуктів, ліків і засобів особистої гігієни. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

      Актуально Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: виявлено нових хворих, серед них – діти

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      Що відомо про спалах коронавірусу в Вишневому

      • У гуртожитку у місті Вишневе, що на Київщині, виявили масовий спалах коронавірусу.
      • За попередніми даними, двоє жителів одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавирусу, ще 48 інфіковані, троє перебувають в реанімації. Серед хворих є шестеро дітей.
      • Загалом там проживає приблизно 300 чоловік. Усі вони перебувають в ізоляції.
      • Усім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запровадили стан особливого пересування.
      • Раніше жителька гуртожитку розповіла, що у блоці, де виявили коронавірус, проживає приблизно 30 сімей. Усі живуть тісно та у поганих умовах. Тому COVID-19 і розповсюдився швидко.

      Зверніть увагу! У Києві станом на 22 квітня виявили 989 випадків зараження COVID-19, померли 10 людей. У Київській області зафіксували 390 випадків коронавірусу, 7 – летальних.

      Охорона навколо гуртожитка у Вишневому / Фото Нацгцвардії

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Гуртожитки Карантин в Україні 2020 Новини Києва Нацгвардія
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