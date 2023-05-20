Справа Князева та корупція під час війни: чи вплине це на підтримку України партнерами
Україна зараз доводить усьому світу, що вона є частиною Європи і готова боронити демократію всього цивілізованого світу. Наша держава прагне стати членом Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу, для цього їй необхідні рішучі кроки та постійна робота.
В цьому контексті дуже важливою є антикорупційна складова української системи управління, і чи може вона певним чином вплинути на підтримку з боку українських союзників. Це для 24 Каналу прокоментував юрист-аналітик Андрій Вігірінський.
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В цьому сенсі стала гучною справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, якому оголосили підозру в отриманні хабаря на 2,7 мільйонів доларів.
За словами Вігірінського, тут важливо розділяти роботу двох відомств. З одного боку – це Верховний Суд. З іншого боку – це правоохоронна система, Національне антикорупційне бюро.
Щодо антикорупційної вертикалі, я гадаю, на підтримку, пов'язану з діяльністю оцих органів, як мінімум, цей кейс не вплине. Це не буде, мовляв, "ось вам подаруночок за те, що ви робите свою роботу". Для цього і створювалися відомства – аби працювати з представниками топ корупції,
– прокоментував аналітик.
Можлива реакція партнерів
Щодо суду – питання перебуває в площині того, що міжнародним партнерам морально-психологічно буде складно критично коментувати ситуацію з Верховним Судом як інституцією, переконаний аналітик. Але союзники можуть висловити схвальний відгук про діяльність НАБУ, яке навіть в період воєнного стану не припиняє боротьбу з корупцією.
Однак союзники України не будуть ставити під сумнів реформу Верховного Суду і критикувати та вимагати чогось більшого. Бо ця інституція сформована під їхнім наглядом і контролем.
Наші партнери безперечно знають ситуацію, але вони не будуть коментувати розслідування в публічній площині через те, що є інші пріоритети в їхні діяльності, пов'язані з Україною. І, напевно, виявлення корупції в тих сферах, в яких концентрується сьогодні їхня допомога, це питання гуманітарної, військової, фінансової допомоги,
– резюмував Віргінський.
Деталі справи Князева: дивитися відео
Що відомо про справу Князева
- 15 травня НАБУ та САП оголосили про розкриття корупційної схеми, в якій головним фігурантом був Всеволод Князев, ексголова Верховного Суду України. Згодом його затримали.
- Князєва взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 107 мільйонів 360 тисяч гривень. Його адвокат заявив, що ексголова Верховного Суду не погоджується із запобіжним заходом і подаватиме апеляцію.
- Сам підозрюваний намагається переконати у своїй невинуватості і заявляє, що до нього на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. Знайдені гроші нібито були не хабарем, а просто перебували на зберіганні.