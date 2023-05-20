Дело Князева и коррупция во время войны: повлияет ли это на поддержку Украины партнерами

Украина сейчас доказывает всему миру, что она часть Европы и готова защищать демократию всего цивилизованного мира. Наше государство стремится стать членом Европейского Союза и Североатлантического альянса, для этого ему необходимы решительные шаги и постоянная работа.

В этом контексте очень важна антикоррупционная составляющая украинской системы управления, и может ли она определенным образом повлиять на поддержку со стороны украинских союзников. Это для 24 Канала прокомментировал юрист-аналитик Андрей Вигиринский.

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В этом смысле стало громким дело экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева, которому объявили подозрение в получении взятки на 2,7 миллиона долларов.

По словам Вигиринского, здесь важно разделять работу двух ведомств. С одной стороны – это Верховный Суд. С другой стороны, это правоохранительная система, Национальное антикоррупционное бюро.

Что касается антикоррупционной вертикали, я думаю, на поддержку, связанную с деятельностью этих органов, как минимум этот кейс не повлияет. Это не будет, мол, "вот вам подарочек за то, что вы делаете свою работу". Для этого и создавались ведомства – чтобы работать с представителями топ коррупции,

– прокомментировал аналитик.

Возможная реакция партнеров

Относительно суда вопрос находится в плоскости того, что международным партнерам морально-психологически будет сложно критически комментировать ситуацию с Верховным Судом как институцией, убежден аналитик. Но союзники могут высказать одобрительный отзыв о деятельности НАБУ, которое даже в период военного положения не прекращает борьбу с коррупцией.

Однако союзники Украины не будут подвергать сомнению реформу Верховного Суда и критиковать и требовать чего-то большего. Ибо этот институт сформирован под их наблюдением и контролем.

Наши партнеры, безусловно, знают ситуацию, но они не будут комментировать расследование в публичной плоскости из-за того, что есть другие приоритеты в их деятельности, связанные с Украиной. И, наверное, выявление коррупции в тех сферах, в которых сегодня концентрируется их помощь, это вопрос гуманитарной, военной, финансовой помощи,

– резюмировал Виргинский.

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