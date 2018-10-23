Кран протаранив близько 20 авто на Лесі Українки в Києві: постраждав зірковий чоловік

У масштабній ДТП за участю автокрана та близько 20 автомобілів, яка сталася у Печерському районі Києва уранці 23 жовтня, взяв участь як потерпілий і чоловік української співачки Ані Лорак – Мурат Налчаджиоглу.

Уранці 23 жовтня у Києві на бульварі Лесі Українки автомобільний кран протаранив щонайменше 18 автомобілів, внаслідок чого три людини постраждали. За попередніми даними, причина зіткнення – у вантажівки відмовили гальма.

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Як згодом з’ясувалося, в аварію потрапив і чоловік української співачки Ані Лорак – Мурат Налчаджиоглу.

Зокрема, про це він сповістив у своєму Instagram, де виклав відповідне фото.

На світлині, зокрема, видно, що учасниками аварії стали кілька машин, деякі з них отримали досить серйозні пошкодження. Щодо самого бізнесмена, то він не постраждав.



Чоловік Ані Лорак постраждав внаслідок зіткнення крану з щонайменше 18 авто на Лесі Українки у Києві

Зауважимо, незадовго до ДТП Налчаджиоглу публікував відео, на якому нарікав на завантаженість доріг у Києві.

Зараз Мурат Налчаджиоглу та Ані Лорак перебувають у процесі розлучення.

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Нагадаємо, на початку жовтня у Татарстані в ДТП потрапила вантажівка з гастрольної команди Ані Лорак. У результаті загинув водій легковика, з яким та здійснила зіткнення.