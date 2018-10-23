У мережі опублікували відео з камер спостереження, на якому чітко видно, як автомобільний кран протаранив кільканадцять автомобілів у самісінькому центрі Києва – на Печерську.

Уранці 23 жовтня у Києві на бульварі Лесі Українки автомобільний кран протаранив щонайменше 18 автомобілів, внаслідок чого три людини постраждали.

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Згодом ресурс dtp.kiev.ua опублікував відео моменту ДТП.

На кадрах, зокрема, видно, як після зіткнення з краном одну з вантажівок відкинуло убік.

Також можна побачити, як у момент аварії пасажири на ходу вистрибують з пошкоджених авто.

Дивіться відео аварії на Лесі Українки в Києві 23 жовтня 2018 року

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка КВК Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та потрапили до лікарні інші актори проекту – Яну Глущенко та Єгора Крутоголова.

Кран протаранив близько 20 машин у Києві: дивіться відео