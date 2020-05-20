Крайня бідність через пандемію спіткає 60 мільйонів людей, – Світовий банк

Світовий банк заявив, що через безпрецендентну кризу внаслідок пандемії COVID-19 60 мільйонів людей може спіткати крайня бідність.

Світову економіку чекає глибока рецесія – про це заявив президент організації Девід Мелпас, повідомляє прес-служба Світового банку.

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СБ дав зобов'язання до середини 2021 року видати кредитів на 160 мільйонів доларів. Ці гроші підуть на подолання наслідків пандемії COVID-19 і карантинних обмежень в економіці розвинених країн.

Пандемія і часткове зупинення економіки розвинених країн здатні привести у крайню бідність до 60 мільйонів людей і звести нанівець багато досягнень останніх років в області скорочення масштабів бідності,

– наголосив президент СБ Девід Мелпас.

Світовий банк вже надає допомогу у боротьбі з COVID-19 у 100 країнах, які розвиваються, де проживає 70% населення планети.

► Що входить у підтримку

Підтримка надається у вигляді грантів, позик та інвестицій в акціонерний капітал, буде доповнена мораторієм на обслуговування позик, наданих на двосторонній основі. Це означає, якщо країни, які розвиваються (і мають право на допомогу по лінії Міжнародної Асоціації Розвитку), попросять про відстрочку погашення офіційної двосторонньої заборгованості, отримають більше фінансових ресурсів для протидії пандемії COVID-19.

Голова Світового банку закликав країн-кредиторів приєднуватися до ініціативи "Великої двадцятки", яка власне і оголосила мораторій на виплати боргу низкою країн, які розвиваються.