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      "Кредитні канікули" у Приватбанку для малого і середнього бізнесу: що відомо

      - Читать новость на русском
      "Кредитні канікули" від Приватбанку / Депо

      Державний Приватбанк запровадив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу і підприємців. Ініціатива діятиме з 1 березня по кінець травня 2020 року.

      "Кредитні канікули" ввели як за кредитами без простроченої заборгованості, так і за кредитами, які не були погашені вчасно. Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

      Варто знати Під час карантину відсотки за кредитами нараховуватимуть, але платежі можна відтерміновувати

      У Приватбанку додали, що про порядок запровадження "кредитних канікул" по цьому та інших кредитних продуктах клієнти малого та середнього бізнесу отримають персональні повідомлення.

      Зверніть увагу! Уряд на позачерговому засіданні 25 березня прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин до 24 квітня.

      Що відомо про фінансові полегшення для українців через карантин

      • Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова зазначила, що пільговий режим обслуговування кредитів ("кредитні канікули") – це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.
      • Від 17 березня банкам заборонено нараховувати будь-які штрафи під час карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку на час карантинних заходів.

      банки кредити карантин
      Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Кредит Банки НБУ Приватбанк
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