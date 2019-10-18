Крістін Лагард призначили главою Європейського центрального банку

Європейська рада призначила ексочільницю МВФ Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на термін 8 років без права призначення на другий термін.

З 1 листопада Лагард замінить на посаді італійця Маріо Драгі. Таким чином, ЄЦБ вперше очолить жінка.

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Відзначимо, що кандидатуру Лагард лобіював президент Франції Еммануель Макрон.

Що відомо про Крістін Лагард?Крістін Лагард – французька фінансистка. Раніше працювала на посаді міністра економіки, фінансів та промисловості Франції. Очолювала Міжнародний валютний фонд з 2016 року.



Лагард входить до десятки найвпливовіших жінок світу. Зокрема, їй вдалося відновити репутацію Валютного фонду після затяжної фінансової кризи у Греції.

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