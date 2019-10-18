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      Крістін Лагард призначили главою Європейського центрального банку

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      Крістін Лагард стане першою жінкою на посаді глави ЄЦБ
      Крістін Лагард стане першою жінкою на посаді глави ЄЦБ / thetimes.co.uk

      Європейська рада призначила ексочільницю МВФ Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на термін 8 років без права призначення на другий термін.

      З 1 листопада Лагард замінить на посаді італійця Маріо Драгі. Таким чином, ЄЦБ вперше очолить жінка.

      До теми: Обрано нову голову МВФ: що про неї відомо

      Відзначимо, що кандидатуру Лагард лобіював президент Франції Еммануель Макрон.

      Що відомо про Крістін Лагард?Крістін Лагард – французька фінансистка. Раніше працювала на посаді міністра економіки, фінансів та промисловості Франції. Очолювала Міжнародний валютний фонд з 2016 року.

      Лагард входить до десятки найвпливовіших жінок світу. Зокрема, їй вдалося відновити репутацію Валютного фонду після затяжної фінансової кризи у Греції.

      Топ-10 найвпливовіших жінок світу: хто вони жінки 2018 року, які мали найбільший влив на події у світі протягом року?

      blog_ava
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Євросоюз Крістін Лагард Фінанси Банки Новини Франції МВФ
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