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Критична ситуація: мер Києва пояснив відсутність гарячої води у столиці

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Уже місяць жителі міста Києва не отримують гарячої води. Ба більше, вони могли залишитись ще й без електроенергії, принаймні, відчували б перебої у постачанні електроенергії.

Усе через те, що НАК "Нафтогаз" відмовився постачати блакитне паливо, тож ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 могли тимчасово припинити свою роботу. На щастя, цього не сталося.

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Робота була проведена на рівні Кабінету міністрів і одним із доручень було закупівля комерційного газу на місяць, за який треба буде виконати відповідні зобов'язання кожній стороні. ТЕЦ-5 зупинка не загрожує, а отже, у Києві буде підтримано стабільне електропостачання.

Зупинка однієї з найбільших і найпотужніших ТЕЦ, а це ТЕЦ-5, призвела б до справжнього колапсу. Спричинила б перебої у роботі побутових приладів у домівках киян, а також це позначилося б на роботі підприємств та організацій, а також роботі електротранспорту та метрополітену.

Але питання із гарячою водою досі лишається не вирішеним і коли вона з'явиться у домівках киян – не відомо.

Ми робимо все залежне. Але нам, киянам, поставили ультиматум. Відсутність гарячого водопостачання не залежить від КМДА, нас шантажує цим питанням "Нафтогаз" і тільки з цим пов'язана відсутність гарячої води,
– пояснив київський міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, що раніше гарячою водою киян забезпечувала приватна компанія Рената Ахметова. А відтепер це робитиме комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Теплові мережі та котельні на його баланс передали ще у травні, а тепер – і ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергію".

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України комунальні послуги Київенерго Новини Києва Нафтогаз Віталій Кличко
Джерело: 24 канал
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