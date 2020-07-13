Біля селища Козина, що в Київській області, п'яний водій ввечері 12 липня влаштував ДТП, через яку загинула ціла сім'я, зокрема двоє дітей. Під ранок наступного дня поліція повідомила про його затримання і відкриття кримінальної справи.

Повідомлення про ДТП надійшло 12 липня о 17:20, правоохоронці одразу вийїхали на місце аварії, повідомляє поліція Києва.

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Правоохоронці попередньо встановили, що підозрюваний Антон Желепа виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем.

Внаслідок цієї аварії загинули водій і пасажири іншого автомобіля. Троє з них були членами однієї родини, а двоє – дітьми. Вижив лише хлопчик 14 років – його доставили до лікарні.

Поліція вже затримала Антона Желепу, хоча наразі він перебуває в лікарні. Його звинувачують у порушення правил дорожнього руху, за що підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець розповіла ТСН, що підозрюваний наразі перебуває в спеціальній палаті, де й очікує суду. Передовсім йому мають обрати запобіжний захід.

Суд, найімовірніше, буде завтра, але у якому форматі, ще невідомо, бо підозрюваний отримав травми. Якщо його стан дозволятиме, він буде доправлений до суду. Можливо, судове засідання відбудеться у режимі відеоконференції,

– пояснила Надія Максимець.

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