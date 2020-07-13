Кривава ДТП біля Козина: поліція затримала винуватця й відкрила справу
Біля селища Козина, що в Київській області, п'яний водій ввечері 12 липня влаштував ДТП, через яку загинула ціла сім'я, зокрема двоє дітей. Під ранок наступного дня поліція повідомила про його затримання і відкриття кримінальної справи.
Повідомлення про ДТП надійшло 12 липня о 17:20, правоохоронці одразу вийїхали на місце аварії, повідомляє поліція Києва.
Важливо ДТП біля Козина на Київщині: п'яний водій вбив цілу родину, зокрема двох дітей – відео, фото
Правоохоронці попередньо встановили, що підозрюваний Антон Желепа виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем.
Внаслідок цієї аварії загинули водій і пасажири іншого автомобіля. Троє з них були членами однієї родини, а двоє – дітьми. Вижив лише хлопчик 14 років – його доставили до лікарні.
Поліція вже затримала Антона Желепу, хоча наразі він перебуває в лікарні. Його звинувачують у порушення правил дорожнього руху, за що підозрюваному загрожує до 10 років за ґратами.
Речниця прокуратури Києва Надія Максимець розповіла ТСН, що підозрюваний наразі перебуває в спеціальній палаті, де й очікує суду. Передовсім йому мають обрати запобіжний захід.
Суд, найімовірніше, буде завтра, але у якому форматі, ще невідомо, бо підозрюваний отримав травми. Якщо його стан дозволятиме, він буде доправлений до суду. Можливо, судове засідання відбудеться у режимі відеоконференції,
– пояснила Надія Максимець.
Смертельна ДТП під Козином: що відомо
- Вона трапилася надвечір 12 липня на Обухівському шосе.
- Загиблі – ціла родина: батько, мати та донька 8 років. Ще двох хлопчиків віком 10 та 14 з цього авта доставили до лікарні. Молодший з них помер після госпіталізації.
- Водій, який виїхав на зустрічну смугу, що й спричинило аварію, був нетверезим. Аварію він скоїв на автомобілі жінки, у якої працював на дачі. Вона повідомила про викрадення авта – вже після аварії.
- Цим водієм є 39-річний Антон Желепа, у якого раніше вже були проблеми з законом. У 2010 році він у такий самий спосіб вбив жінку, але вже відсидів термін покарання.