Криза після коронавірусу буде гіршою, ніж у 2008 році, – СОТ

Результатом спалаху коронавірусу буде різке скорочення торгівлі та втрата робочих місць. Ситуація буде гіршою, ніж при світовій кризі 2008 року.

Економісти Світової організації торгівлі поки не мають конкретних прогнозів, проте очікують економічний спад з гіршими наслідками, ніж при рецесії 2008 року. Про це повідомив генеральний директор СОТ Роберто Азеведо у відеозверненні.

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Жодна країна не є самодостатньою, якою б потужною чи передовою вона не була. Торгівля дозволяє ефективне виробництво та постачання основних товарів та послуг, медичних товарів та обладнання, продуктів харчування та енергії. Утримання потоку торгівлі та інвестицій буде критично важливим для збереження повних полиць в магазинах та доступних цін,

– наголосив Азеведо.

Азеведо наголосив, що стимулюючі заходи, які застосовують уряди країни в економіці під час пандемії, є позитивними. Також у СОТ закликають країни обмінюватись досвідом.

Дивіться відеозвернення Роберто Азеведо:

Коронавірус у світі:

Станом на 26 березня коронавірусом захворіли понад 472 тисячі осіб. Померла – понад 21 тисяча. 114 тисяч хворих одужали.

Найбільш інфіковані:

В Україні – 156 випадків коронавірусу. 5 – смертельних, один чоловік – одужав.

Що таке СОТ?Світова організація торгівлі – міжнародна організація, яка діє з 1995 року. Мета – лібералізація міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів. Зараз СОТ виконує функції міжнародного економічного регулювання. Україна приєдналась до СОТ у 2008 році.