11:59
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Криза після коронавірусу буде гіршою, ніж у 2008 році, – СОТ

      - Читать новость на русском
      Економічна ситуація буде гіршою, ніж у 2008 / Foreign Policy

      Результатом спалаху коронавірусу буде різке скорочення торгівлі та втрата робочих місць. Ситуація буде гіршою, ніж при світовій кризі 2008 року.

      Економісти Світової організації торгівлі поки не мають конкретних прогнозів, проте очікують економічний спад з гіршими наслідками, ніж при рецесії 2008 року. Про це повідомив генеральний директор СОТ Роберто Азеведо у відеозверненні.

      До теми Сенат США погодив виділення рекордних 2 трильйонів доларів на відновлення економіки

      Жодна країна не є самодостатньою, якою б потужною чи передовою вона не була. Торгівля дозволяє ефективне виробництво та постачання основних товарів та послуг, медичних товарів та обладнання, продуктів харчування та енергії. Утримання потоку торгівлі та інвестицій буде критично важливим для збереження повних полиць в магазинах та доступних цін,
      – наголосив Азеведо.

      Азеведо наголосив, що стимулюючі заходи, які застосовують уряди країни в економіці під час пандемії, є позитивними. Також у СОТ закликають країни обмінюватись досвідом.

      Дивіться відеозвернення Роберто Азеведо:

      Коронавірус у світі:

      Станом на 26 березня коронавірусом захворіли понад 472 тисячі осіб. Померла – понад 21 тисяча. 114 тисяч хворих одужали.

      Найбільш інфіковані:

      В Україні  – 156 випадків коронавірусу. 5 – смертельних, один чоловік – одужав.

      Що таке СОТ?Світова організація торгівлі – міжнародна організація, яка діє з 1995 року. Мета – лібералізація міжнародної торгівлі та регулювання торгово-політичних відносин країн-членів. Зараз СОТ виконує функції міжнародного економічного регулювання. Україна приєдналась до СОТ у 2008 році.

      Новини про коронавірус 25 березня: в Україні продовжили карантин, захворів принц Чарльз
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус Covid-19 Світова криза 2020 СОТ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Плювати на росіян. Чому Кремль "рятує" світ від коронавірусу
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 07:45 Ринок праці в умовах карантину: як знайти дистанційну роботу
      Світлана Попова
      25 березня , 11:00 Інноваційний сервіс для бізнесу, що може замінити Skype for Business
      24 березня , 10:00 Авто в кредит – дешевше, ніж за повну вартість
      сьогодні , 07:20 Як змінилися вулиці міст України під час карантину: фото
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук