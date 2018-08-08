Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 10-12 серпня

Спекотний тиждень завершується теплим вікендом, і щоб вихідні були насиченими та яскравими, варто спланувати відпочинок вже зараз. Тож обирайте до смаку та проживайте кожну мить радісно! Читайте далі афішу подій у Києві на 10-12 серпня.

Афіша подій у Києві на 10-12 серпня

Гей-парад (Дикий театр)

Мала опера

10 серпня, 20:00

Вартість квитків: 100-250 грн

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Нова комедійна вистава незалежного Дикого театру. Історія родини в сучасних умовах високих тарифів на комунальні послуги. Головні герої – стереотипні "звичайні" люди, що стикаються з дилемою: полегшити фінансовий тягар, чи піти проти власних світоглядних засад та "традиційних сімейних цінностей"? Легко і невимушено про актуальне, гостросоціально та весело.

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Гей-парад (Дикий театр)

Мері

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10 серпня, 22:00

Вартість квитків: 125-200 грн

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Гурт "Мері" – яскраві виконавці хвилі українського брит-попу 2000-х років. Колектив існує вже одинадцять років та протягом свого творчого шляху встиг записати чотири альбоми: "Меридиани", "Війни в прямому ефірі" і "Кулями Любов...", "Я z України". Багато з тих пісень і досі можна почути в ефірі радіостанцій. Нові пісні "Мері" відрізняються зрілістю, музиканти співають про важливе, акцентуючи соціальну проблематику та оспівуючи людяність.

Гурт "Мері"

Cтендап-вікенд на ВДНГ

ВДНГ, Сад гамаків

11 серпня, 19:00

Вартість квитків: 199-299 грн

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Найкращий варіант відпочинку для тих, хто хоче насолодитись відвертим та сильним гумором у форматі стендап. Виступи стендап-коміків, які вже неодноразово змушували повні зали розриватись від сміху, відбудеться у відкритому барі, що знаходиться поряд із садом гамаків на ВДНГ. Для гостей заходу жартуватимуть: Антон Тимошенко, Олексій Ральніков, Данило Білий, Лана Чубаха, Влад Капіца.

Cтендап-вікенд на ВДНГ

На межі (Київський театр "Тисячоліття")

Театр-студія Тисячоліття

11 серпня, 19:00

Вартість квитків: 150 грн

Придбати квитки

Історія людини, що не бачить сенсу в тому, аби продовжувати жити, втративши всю віру у власні можливості. Що може допомогти тому, хто більше не має жодних орієнтирів та цінностей в житті? Як повернути сенс, та рушити на зустріч своїм мрія? Як мріяти?

Вистава, що занурює глядача у вир боротьби з тяжкою долею, демонструючи приклад того, що диво завжди поруч, і йому варто дати шанс. Запрошуємо всіх до затишного театру-студії Тисячоліття для перегляду твору, що знаходиться "на межі".

Вечірка "Тапольский в Яблуневому саду"

ВДНГ, Сад гамаків

12 серпня

Вхід вільний

Гарний привід сходити до найатмосфернішнього саду в Києві, справжнього, яблуневого. Та не просто сходити, а ще й як слід потанцювати під музику одного з найкращих українських діджеїв. Для зручності відвідувачів у саду вже давно повісили понад сто гамаків, тож якщо від танців заболять ноги, тут є де перепочити.

Dj Tapolsky