Куди подіти непотрібний одяг: пункти прийому у Києві

Звільнити власні шафи від непотрібного одягу і допомогти іншим: вирішити ці питання допоможуть пункти прийому одягу у вигляді контейнерів. Нещодавно у Києві таких з'явилося близько двадцяти.

У кореспондентки 24 каналу Анни Сердюк, як в кожної дівчини, є речі, які вона вже давно не носить. Анна шукала, кому б їх віддати. Друзі розповіли, що в Києві з'явились спеціальні контейнери. Один такий "Кошик добра" на Правому березі Києва і два десятки на Лівому.

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"Ідея виникла на початку 2018 року під час моєї поїздки в Німеччину. Я побачив як по всіх вулицях міста розташовані такі бокси", – засновник проекту "Кошик добра" Олександр Кайдаш.



Контейнер для збору одягу "Кошик добра"

Олександр – бізнесмен і для нього ці кошики справжнє хоббі. Контейнери виготовив власним коштом. Вартість одного – 12 тисяч гривень. Встановили їх біля супермаркетів і багатоповерхівок. Лише за перші 10 днів роботи контейнерів зібрали 2 тони одягу. Крім верхнього одягу можна віддавати взуття, рушники.

Частину речей, які не можуть бути використані, переробляємо на ганчір'я. Те, що можна далі носити, ми передаємо згідно наших заявок до благодійних організацій, або до дитячих будинків. Третя частина реалізується через наш інтернет-магазин. Відповідно кошти, які виручені від фінансування, йдуть на фінансування нашої благодійної діяльності, на придбання нових кошиків,

– сказав Олександр Кайдаш

Не обходиться і без неприємних несподіванок. Одному вже погнули ручку. А в кілька інших – викинули сміття. У Львові перші контейнери зявились 5 років тому. Зараз їх у місті – 23.

Найбільше речей люди віддають перед Пасхою, коли проводять глобальні толоки в домівках. Відтак найбільше речей ми отримуємо перед святами,

– резюмувала соціальний працівник спільноти взаємодопомоги Оселя Ольга Біянська.

У Вінниці контейнери приймають одяг вже роки. Спочатку контейнерів було 3, але один пошкодили. І у Вінниці, і у Львові зізнались про одну спільну проблему: роми намагаються витягти речі.



У Львові встановлено 23 контейнери для одягу

"Вони туди запускають маленьку дитину, яка звідти все викидає", – жаліється голова благодійного фонду Подільська громада Леся Найчук.

Тож, якщо у вас є непотрібний одяг, не накопичуйте його вдома, а віднесіть у "Кошик добра", і, можливо, ви когось зігрієте холодною осінню.