Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з лівого берега річки Оскіл, – ЗСУ
- Російські сили намагаються витіснити українські війська з лівого берега річки Оскіл, але поки безуспішно.
- У самому Куп'янську ситуація більш-менш стабільна, а на околицях – окупанти чинять серйозний тиск.
Попри заяви росіян про захоплення Куп'янська, місто продовжує тримати оборону. Ситуація у населеному пункті більш-менш стабільна, чого не можна сказати про його околиці.
Справжній тиск і серйозні спроби прорватися ворог здійснює на схід від селища Куп'янськ-Вузловий. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
Що відбувається на Куп'янському напрямку?
За словами Трегубова, противник намагається витискати українські війська з лівого берега річки Оскіл. Поки не дуже успішно, але тиск окупанти справді чинять сильний.
У сам Куп'янськ ворог зайти не може, але на схід від нього пробує просуватися.
Військовий каже, що на Куп'янському напрямку у загарбників є резерви для поповнення сил, але бракує їх для значного нарощування. На цій ділянці фронту воюють переважно контрактники. Це підготовлені люди, які отримали певну спеціальність. Але не якісь там "рекси", які воюють роками. Це ті, що вирушили на війну за грошову винагороду.
Раніше Віктор Трегубов вказував, що у Куп'янську дуже ускладнена логістика для обох сторін, для росіян – більше. У самому місті перебуває до 40 окупантів. Але виявити і ліквідувати їх непросто, оскільки у населеному пункті літають не тільки наші дрони, але й ворожі.
Також офіцер вказував на те, що погодні умови, зокрема туман, допомагають ворогові проводити інфільтраційні дії на околицях міста.
Що відомо про ситуацію навколо Куп'янська?
- Ще на початку листопада окупанти заявляли про повну окупацію Куп'янська і нібито заблоковані 15 батальйонів ЗСУ у Куп'янську-Вузловому. Втім, досить подивитися на карту бойових дій, аби викрити брехню росіян.
- Командир полку "Ахіллес" пояснив, навіщо ворог бреше про захоплення Куп'янська. Противник переслідує три цілі. Перша – вплинути на росіян. Їм показують вигадані "успіхи"в Україні, щоб виправдати втрати й приховати проблеми в економіці. Друга – тиснути на українців. Такі заяви можуть заплутати людей, якщо їх не перевіряти. Кремль веде інформаційну війну й подає неправду. Третя – вплинути на Дональда Трампа, який не знає деталей. Путін переконує його, що Росія буцімто може захопити Донбас і Куп'янськ, хоча це не відповідає реальності.
- Раніше українські військові розповідали, що окупантам у Куп'янську наказали імітувати присутність і контроль над містом, вимахуючи російськими прапорами. Триколори скидували росіянам з дронів.