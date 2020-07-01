Курортний Трускавець послаблює карантин: відкрили санаторії та бази відпочинку
У Трускавці, що на Львівщині, від 1 липня запрацювали санаторії. Відповідне рішення напередодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.
Також дозволили роботу баз відпочинку, кафе та ресторанів, повідомляє Державне агентство розвитку туризму.
До теми В Україні можуть заборонити курорти через COVID-19, – Степанов
А ще – відкрили фітнес-центри та басейни. Однак, роботу дитячих оздоровчих закладів у Трускавці все ж залишили під забороною.
COVID-19 на Львівщині: основне
- Львівська область продовжує очолювати антирейтинг з кількості підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Україні.
- Станом на 1 липня в області підтвердили 5 578 випадків інфікування. Лише за минулу добу коронавірус виявили у 143 людей.
- Всього в регіоні від ускладнень, спричинених хворобою, померли 146 людей. 800 пацієнтам вдалося одужати.
- Львівщина встигла перейти лише на 1 етап послаблення карантину, далі в області почала зростати захворюваність на COVID-19.