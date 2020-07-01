У Трускавці, що на Львівщині, від 1 липня запрацювали санаторії. Відповідне рішення напередодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Також дозволили роботу баз відпочинку, кафе та ресторанів, повідомляє Державне агентство розвитку туризму. До теми В Україні можуть заборонити курорти через COVID-19, – Степанов А ще – відкрили фітнес-центри та басейни. Однак, роботу дитячих оздоровчих закладів у Трускавці все ж залишили під забороною. Довідка. Трускавець – це популярний український курорт, розташований у мальовничих Карпатах. Туристи зі всього світу їдуть туди, зокрема, через цілющі джерела мінеральних вод. Де погуляти та що робити у Трускавці – читайте тут. COVID-19 на Львівщині: основне Львівська область продовжує очолювати антирейтинг з кількості підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Україні.

Станом на 1 липня в області підтвердили 5 578 випадків інфікування. Лише за минулу добу коронавірус виявили у 143 людей.

Всього в регіоні від ускладнень, спричинених хворобою, померли 146 людей. 800 пацієнтам вдалося одужати.

Львівщина встигла перейти лише на 1 етап послаблення карантину, далі в області почала зростати захворюваність на COVID-19.