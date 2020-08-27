Міністерство економіки покращило очікування щодо курсу долара до гривні, а також зростання цін на 2020 рік. Водночас офіційний прогноз, який заклали у держбюджет, залишається незмінним.

Нові очікування описані в документі "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки", який оприлюднили на сайті Мінекономіки. Читайте також Що буде з гривнею, цінами та зарплатами до кінця 2020: офіційний прогноз Якими є очікування міністерства на 2020 рік середньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар);

становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар); очікування щодо інфляції теж покращилися: у грудні її прогнозують на рівні 5,9%, замість раніше прогнозованих 11,6%;

теж покращилися: у грудні її прогнозують на рівні 5,9%, замість раніше прогнозованих 11,6%; Мінекономіки сподівається, що НБУ знизить облікову ставку до кінця року до 6,5%;

до кінця року до 6,5%; іноземні інвестиції в економіку України скоротяться у 2020 році на 1,5 – 2 мільярди доларів. Водночас Україна отримає від МВФ 3,5 мільярда доларів;

в економіку України скоротяться у 2020 році на 1,5 – 2 мільярди доларів. Водночас Україна отримає від МВФ 3,5 мільярда доларів; приватні перекази у 2020 році зменшаться на 4,3% до 11,413 мільярда доларів. Крім того, витрати українців за кордоном впадуть на 35,5% до 5,518 мільярда доларів;

у 2020 році зменшаться на 4,3% до 11,413 мільярда доларів. Крім того, витрати українців за кордоном впадуть на 35,5% до 5,518 мільярда доларів; Україна протягом року візьме в борг 642,7 мільярда гривень і погасить кредити на 346 мільярдів, на обслуговування державного боргу піде 144,8 мільярда;

642,7 мільярда гривень і погасить кредити на 346 мільярдів, на обслуговування державного боргу піде 144,8 мільярда; надходження від приватизації становитимуть 2 мільярди гривень;

становитимуть 2 мільярди гривень; зростання тарифів на централізоване водопостачання очікується на рівні 23% з коливаннями 5%.

Якими є очікування Мінекономіки / Скриншот зі сайту міністерства Зверніть увагу! В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.