Яким буде курс долара й інфляція: Мінекономіки покращило очікування на 2020 рік
Міністерство економіки покращило очікування щодо курсу долара до гривні, а також зростання цін на 2020 рік. Водночас офіційний прогноз, який заклали у держбюджет, залишається незмінним.
Нові очікування описані в документі "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки", який оприлюднили на сайті Мінекономіки.
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Якими є очікування міністерства на 2020 рік
- середньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар);
- очікування щодо інфляції теж покращилися: у грудні її прогнозують на рівні 5,9%, замість раніше прогнозованих 11,6%;
- Мінекономіки сподівається, що НБУ знизить облікову ставку до кінця року до 6,5%;
- іноземні інвестиції в економіку України скоротяться у 2020 році на 1,5 – 2 мільярди доларів. Водночас Україна отримає від МВФ 3,5 мільярда доларів;
- приватні перекази у 2020 році зменшаться на 4,3% до 11,413 мільярда доларів. Крім того, витрати українців за кордоном впадуть на 35,5% до 5,518 мільярда доларів;
- Україна протягом року візьме в борг 642,7 мільярда гривень і погасить кредити на 346 мільярдів, на обслуговування державного боргу піде 144,8 мільярда;
- надходження від приватизації становитимуть 2 мільярди гривень;
- зростання тарифів на централізоване водопостачання очікується на рівні 23% з коливаннями 5%.
Якими є очікування Мінекономіки / Скриншот зі сайту міністерства