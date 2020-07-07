Нацбанк встановив на 7 липня курс гривні на рівні 27,13 гривні за долар і 30,72 гривні – за євро. Водночас в обмінниках валюта відчутно дешевша, що свідчить про зміцнення гривні. Яким є курс в обмінниках у різних містах України – читайте в матеріалі 24 каналу.

Офіційний курс Нацбанку

На вівторок, 7 липня, Національний банк посилив курс гривні щодо американського долара, але одночасно послабив щодо євро.

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Якщо порівнювати з попереднім банківським днем, долар подешевшав на 4 копійки й коштує 27,13 гривні. Водночас євро подорожчав одразу на 21 копійку – його оцінили в 30,72 гривні.

Яка ситуація в обмінниках

В обмінниках України долари 7 липня купують у середньому за 26,86 гривні, а продають за 26,95 гривні. Такі дані наводить "Мінфін". Водночас євро купують за 30,10 гривні, а продають за 30,25 гривні.

Київ

Купити долари можна за ціною 26,89 – 27,10 гривні, а продати – за 26,75 – 26,97 гривні.

Євро продають за ціною 30,15 – 30,30 гривні, а купують – за 29,90 – 30,22 гривні.

Львів

Тут долари можна купити вартістю 26,87 – 26,97 гривні, а продати – за 26,80 – 26,90 гривні.

Водночас євро продають за 30,12 – 30,27 гривні, а купують – за 30,00 – 30,12 гривні.

Одеса

Долари тут можна купити за 26,93 – 26,98 гривні, а продати – за 26,87 – 26,92 гривні.

За євро доведеться заплатити 30,20 – 30,37 гривні, а продати можна за 30,00 – 30,14 гривні.

Харків

Долари вам обійдуться в 26,93 – 27,06 гривні, а от продати їх можна за 26,85 – 27,04 гривні.

Євро продають за 30,25 – 30,40 гривні, а свої можна продати за 30,15 – 30,30 гривні.

Дніпро

Долари тут продають здебільшого за 26,80 гривні, а купують – рівно за 27 гривень.

У той час за євро доведеться заплатити 30,25 – 30,40 гривні, а от свої можна продати за 30 – 30,20 гривні.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу