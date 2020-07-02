В обмінниках змінилася ціна на долар та євро після того, як голова НБУ Яків Смолій подав заяву про відставку.

Станом на 2 липня долар та євро в українських обмінниках доволі багато додали в ціні. Долар зріс на 34 копійки, в той час як євро додало в ціні одразу 48 копійок. Про це повідомляє "Курс".

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Курс долара

В обмінниках купити долар можна за 27,26 гривні. Натомість продати американську валюту – за 26,85 гривні.

Курс євро

Євро ще більше прибавило в ціні, давно перетнувши позначку в 30 гривень в обмінниках. 2 липня купити євро можна за 30,61 гривні. Приймають валюту ЄС за 29,98 гривні.

Офіційний курс долара за даними НБУ – 26,77 гривні, євро – 29,99 гривні.

Що спричинило зростання курсу долара та євро

Переполох на валютному ринку в Україні спричинила заява про відставку голови Нацбанку України Якова Смолія. Своє рішення він пояснив систематичним політичним тиском, яке здійснювалося на керівництво НБУ.

Президент Володимир Зеленський прийняв відставку Смолія і передав її на розгляд до Верховної Ради. Саме депутати на голосуванні повинні прийняти відставку.