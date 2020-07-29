Міністерство економічного розвитку покращило прогноз курсу гривні на 2021 рік. За новим прогнозом, у наступному році середньорічний курс гривні становитиме 29,1 гривні за долар.

Наприкінці року гривня має змінцитися ще більше й курс долара буде нижчим, ніж середньорічний. Такі дані Мінекономіки заклало в прогноз економічного й соціального розвитку України.

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Протягом 2021 року курс гривні буде на рівні 29,1 гривні за долар. Водночас наприкінці року він покращиться до 28,8 гривні.

Цей прогноз є дещо оптимістичнішим за попередній, де середньорічний курс закладався на рівні 29,7 гривні за долар. У кінці року він покращиться до 29,3 гривні.

Міністерство економічного розвитку також зазначає, що новий прогноз є сценарним передбаченням ситуації, а не виходить з попередніх тенденцій розвитку економіки. Простими словами, до уваги окремо беруться можливі загрози через світову кризу.