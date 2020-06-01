На понеділок, 1 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта на початку літа залишилася стабільною щодо долара, але різко обвалилася щодо євро.

За даними Національного банку, 1 червня один долар коштуватиме 26 гривень 87 копійок.

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Таким чином американська валюта здешевшає всього на 4 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 29 травня.

На міжбанку "вічнозелений" коливатиметься у межах 26,83 – 26,86 гривні. В обміннику за долар доведеться заплатити 27 гривень, а от свої продати можна буде за 26 гривень 77 копійок.

Водночас євро всього за один банківський день буквально злетіло в ціні. У понеділок воно коштуватиме 29 гривень 93 копійки.

Якщо порівнювати з попереднім банківським днем, то різниця становитиме одразу 31 копійку. Востаннє такі різкі зміни курсу були ще на початку березня, коли обвалилася ціна на нафту.

На міжбанку євровалюта буде у межах 29,83 – 29,86 гривні. Водночас в обмінниках євро коштуватиме 29 гривень 86 копійок, а свої можна буде продати за 29 гривень 36 копійок.



Середньорічний курс гривні / інфографіка 24 каналу