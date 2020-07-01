На середу, 1 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти зазнали незначних втрат в ціні.

За даними Національного банку України, у середу, 1 липня, один американський долар коштуватиме 26 гривень 67 копійок. За день до того його ціна була на дві копійки вищою.

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На міжбанку курс долара тримається на рівні 26,69 – 26,71 гривні. Натомість в обмінниках долар можна купити за 26,76 гривні, а продати американську валюту за 26,55 гривні.

Щодо ціни на євро, то її НБУ встановив на рівні 29 гривень 87 копійок. У порівнянні з попереднім днем, валюта Євросоюзу втратила вісім копійок в ціні відносно гривні.

На міжбанку курс євро встановили на рівні 29,91 – 29,94 гривні. А от в обмінниках євро "пробило" психологічну позначку в 30 гривень – купити євро можна буде за 30,05 гривень. Натомість приймають євро в обмінниках за 29,62 гривні.