На вівторок, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головні валюти Євросоюзу та США підвищились у ціні.

За один американський долар доведеться заплатити 27 гривень 56 копійок. Це на 9 копійок більше, аніж було у понеділок, 31 серпня. Про це мовиться у прогнозі НБУ.

Що було напередодні Курс валют на 31 серпня: євро знову суттєво подорожчав, долар – стабільний

Щодо європейської валюти, то вона теж зросла у ціні – до 32 гривень 90 копійок. Якщо порівнювати з попереднім банківським днем, то за євро доведеться заплатити на 17 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар: 27,54 – 27,57 гривні;

євро: 32,84 – 32,87 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар купуватимуть за 27,40 гривні, а продаватимуть за 27,63 гривні;

за 1 євро в обмінниках даватимуть 32,31 гривні, а продаватимуть за 32,79 гривні.

Очікування Мінекономіки щодо курсу долара

Зазначимо, що Міністерство економіки покращило очікування щодо курсу долара до гривні. Водночас офіційний прогноз, який заклали у держбюджет, залишається незмінним.

Cередньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар). Покращилися також очікування щодо інфляції: у грудні її прогнозують на рівні 5,9%, замість раніше прогнозованих 11,6%.



Як змінювався курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу