На п'ятницю, 3 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Так, долар пішов вгору і перетнув позначку у 27 гривень за одиницю, а євро – 30.

За даними Національного банку, 3 липня американський долар коштуватиме 27 гривень 18 копійок за одиницю.

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Це аж на 41 копійку дорожче, ніж минулого дня, адже ще 2 липня долар коштував 26, 77 гривень.

За валюту Європейського Союзу, за офіційним курсом НБУ, доведеться викласти 30 гривень 65 копійок. Минулого банківського дня євро було за крок до позначки у 30 гривень – 29, 99.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 27,22 – 27,25 гривні;

євро: у межах 30,68 – 30,72 гривні.

Курс валют в обмінниках

Долар у четвер купували за 26,90 гривні (+27 копійок у порівнянні з середою), а продавали – по 27,23 гривні (+39 копійок), свідчать дані сайту finance.ua .

finance.ua Євро у четвер теж суттєво додало у ціні – купували його за 30 гривень (+33 копійки), а продавали по 30,60 гривень (+47 копійок).

Відставка Смолія і курс

Українські обмінники ще протягом 2 липня різко відреагували на заяву голови Нацбанку Якова Смолія про відставку. Долар зріс на 34 копійки, в той час як євро додало в ціні одразу 48 копійок.

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Водночас у Мінфіні запевняють, що ринки мають швидко стабілізуватися. Загрози для незалежності НБУ наразі теж немає, а МВФ не втратить довіру до України. За словами міністра Сергія Марченка, відставка Смолія не змінить ситуацію на валютному ринку.



Курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу

