На вівторок, 4 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта показує відносну стабільність, а от головна валюта Євросоюзу різко обвалилася на понад 20 копійок.

Офіційний курс долара та євро 4 серпня

За даними Національного банку, долар коштує 27 гривень 73 копійки.

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Долар зріс на 5 копійок, у порівнянні із попереднім банківським днем 3 серпня.

А ось головна валюта Євросоюзу стрімко здешевшала. За одне євро слід викласти 32 гривень 51 копійку. У порівнянні з минулим днем – це аж на 27 копійок менше.

Втім відзначимо, що євро повернулося до показника, який встановив Нацбанк перед вихідними, у п'ятницю 21 липня. Його стрімке підняття на понад 20 копійок за один банківський день урівноважилося.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27, 84 – 27, 86 гривні;

євро: 32, 63 – 32, 66 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27, 76 гривні, а купували за 27, 72 гривні;

за євро слід було віддати 32, 48 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32, 40 гривні.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар.

Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати.

Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала.



Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка 24 каналу