Курс валют на 4 серпня: євро різко впало, а долар незначно виріс
На вівторок, 4 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта показує відносну стабільність, а от головна валюта Євросоюзу різко обвалилася на понад 20 копійок.
Офіційний курс долара та євро 4 серпня
За даними Національного банку, долар коштує 27 гривень 73 копійки.
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Долар зріс на 5 копійок, у порівнянні із попереднім банківським днем 3 серпня.
А ось головна валюта Євросоюзу стрімко здешевшала. За одне євро слід викласти 32 гривень 51 копійку. У порівнянні з минулим днем – це аж на 27 копійок менше.
Втім відзначимо, що євро повернулося до показника, який встановив Нацбанк перед вихідними, у п'ятницю 21 липня. Його стрімке підняття на понад 20 копійок за один банківський день урівноважилося.
Вартість валюти на міжбанку
- долар США: 27, 84 – 27, 86 гривні;
- євро: 32, 63 – 32, 66 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27, 76 гривні, а купували за 27, 72 гривні;
- за євро слід було віддати 32, 48 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32, 40 гривні.
Як змінювався курс з початку пандемії
- На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар.
- Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати.
- Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала.