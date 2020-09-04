На п'ятницю, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта другий день поспіль дешевшає щодо долара, але дорожчає проти євро.

За даними національного регулятора, наприкінці робочого тижня 4 вересня американський долар коштуватиме 27 гривень 69 копійок.

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Таким чином "вічнозелений" подорожчав на 5 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 3 вересня. За день до цього долар дорожчав ще на 4 копійки.

Кардинально інша ситуація з євро. У п'ятницю за європейську валюту доведеться заплатити 32 гривні 73 копійки.

Таким чином євровалюта за добу здешевшала на 7 копійок. За день до цього євро й зовсім обвалився – одразу на 27 копійок.

Вартість валюти на міжбанку:

долар : 27,68 – 27,70 гривні;

: 27,68 – 27,70 гривні; євро: 32,78 – 32,81 гривні.

Вартість валюти в обмінниках: