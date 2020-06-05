На п'ятницю, 5 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. В останні дні гривня поступово зміцнюється щодо долара, але падає щодо євро. Європейська валюта навіть знову дійшла до психологічної позначки у 30 гривень.

За даними національного регулятора, наприкінці робочого тижня долар зупиниться на позначці у 26 гривень 70 копійок.

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Це на 5 копійок дешевше, якщо порівнювати з курсом долара у переддень – 4 червня. слід додати, що американська валюта дешевшає протягом усього тижня. За 7 днів вона вже знецінилася на 20 копійок.

На міжбанку долар традиційно торгуватиметься нижче за офіційний курс: 26,66 – 26,68 гривні. Втім в обмінниках за "вічнозелений" доведеться заплатити 26 гривень 59 копійок. Свої можна буде віддати за 26 гривень 81 копійку.

Тим часом євро у п'ятницю, а отже і в наступні три дні вихідних, застигне рівно на позначці 30 гривень.

Таким чином за добу європейська валюта здорожчала на 4 копійки. Тут ситуація протилежна тій, що з доларом – євро від вівторка лише дорожчає. За цей час курс змінився на 18 копійок.

На міжбанку євровалюта коливатиметься у межах 30,03 – 30,05 гривні. Водночас в обмінниках євро продаватимуть за 30 гривень, а от купуватимуть лише за 29 гривень 53 копійки.



Середньорічний курс гривні з 1996 року / інфографіка 24 каналу