На понеділок, 6 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривня продемонструвала стабільність після вихідних і навіть відчутно зміцніла щодо євро.

За даними центробанку, у понеділок американський долар коштуватиме 27 гривень 17 копійок.

До слова Гривня різко впала на тлі відставки голови НБУ: який курс в обмінниках

Це всього на 1 копійку дешевше, ніж було попереднього банківського дня – 3 липня. Тоді гривня обвалилася на тлі заяви голови НБУ Якова Смолія про звільнення. Долар за добу здорожчав на 41 копійку.

На міжбанку американська валюта торгуватиметься в межах 27,10 – 27,13 гривні. В обмінниках долар коштуватиме 27,22 гривні, а купуватиметься за 26,92 гривні.

Водночас євро 6 липня опуститься до 30 гривень 51 копійки. Це одразу на 15 копійок нижче, ніж наприкінці минулого тижня.

До слова, через заяву Якова Смолія євро минулого тижня здорожчав ще більше, ніж долар – одразу на 66 копійок.

На міжбанку євро зупиниться в межах 30,45 – 30,48 гривні. Натомість в обмінниках купити євровалюту можна буде за 30,56 гривні, а продати – за 30 гривень.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу