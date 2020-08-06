На четвер, 6 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Поки американська валюта дещо опустилася, євро відчутно здорожчав до рекордного за два роки показника.

За даними національного регулятора, у четвер вартість американського долара становитиме 27 гривень 70 копійок.

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Таким чином вартість американської валюти опустилася на 12 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 5 серпня.

Тенденція до цінових каруселі "вічнозеленого" продовжується. В останні декілька тижнів вартість американського долара постійно то зростає, то опускається на декілька копійок.

Значно гірша ситуація з євро. Головна валюта Євросоюзу 6 серпня додасть у ціні одразу 18 копійок і коштуватиме 32 гривні 90 копійок.

Це найвища вартість євро ще з вересня 2018 року. Тоді на початку місяця європейська валюта перевищувала позначку в 33 гривні, але поступово почала дешевшати.

Вартість валюти на міжбанку:

долар : 27,65 – 27,67 гривні;

: 27,65 – 27,67 гривні; євро: 32,88 – 32,90 гривні.

Вартість валюти в обмінниках: