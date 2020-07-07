На вівторок, 7 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта продовжує дешевшати після різкого стрибка попереднього тижня. Водночас головна валюта Євросоюзу значно подорожчала.

За даними Нацбанку, у вівторок американський долар коштуватиме 27 гривень 12 копійок. Це на 5 копійок дешевше, ніж було попереднього банківського дня – 6 липня.

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Водночас євро 7 липня подорожчає до 30 гривень 72 копіок. Це одразу на 21 копійку більше, ніж протягом вчорашнього дня.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,92 – 26,95 гривні;

євро: у межах 30,49 – 30,52 гривні.

Курс валют в обмінниках

Долар купують за 26,98 гривні, а продають – по 27,06 гривні.

Євро купують за 30,20 гривні, а продають по 30,34 гривні.

Чого чекати від курсу гривні до кінця 2020

В умовах кризи, яка лише зростає, гривня рано чи пізно впаде. В оновлений держбюджет-2020 заклали курс гривні щодо долара на рівні 29,5. А МВФ прогнозує ще гірший сценарій для національної валюти – 30 за долар.

Мінекономіки розробили консенсус-прогноз "Україна у 2020-2021: Наслідки пандемії" в якому зібрали різні прогнози. Експерти вважають, що середньорічний курс гривні щодо долара буде 28,50, а в грудні в обмінниках ми побачимо 30.

Уряд же вважає, що протягом року середній курс буде 30, а це означає, що долар таки перевищить цю межу, але наприкінці року гривня зміцнить свої позиції і повернеться до позначки 29,50.

Курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу