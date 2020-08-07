На п'ятницю, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу після довготривалого зростання дещо втратила в ціні. Тоді як ціна долара суттєво не змінилась.

Офіційний курс долара та євро 7 серпня

За даними Нацбанку, у п'ятницю вартість американського долара складатиме 27 гривень 68 копійок.

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Таким чином вартість американської валюти опустилася всього на 2 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 6 серпня.

Водночас євро нарешті почало опускатись. 7 серпня 1 євро коштуватиме 32 гривні 80 копійок. Тоді як вчора за нього треба було віддати рівно на 10 копійок більше. Відзначимо, що ціна валюти ЄС 6 серпня оновила двохрічний рекордя, піднявшись мало не до 33 гривень.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,67 – 27,69 гривні;

євро: 32,82 – 32,83 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,55 гривні, а купували за 27,75 гривні;

за євро слід було віддати 32,40 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,91 гривні.

Зверніть увагу! Мінекономіки дало свій прогноз щодо курсу гривні у 2021 році. Долар коштуватиме 29,1 гривні. Водночас наприкінці року гривня зміцніє – до 28,8. Такі дані заклали в прогноз економічного й соціального розвитку України.



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