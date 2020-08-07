Курс валют на 7 серпня: долар – стабільний, євро нарешті подешевшав
На п'ятницю, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу після довготривалого зростання дещо втратила в ціні. Тоді як ціна долара суттєво не змінилась.
Офіційний курс долара та євро 7 серпня
За даними Нацбанку, у п'ятницю вартість американського долара складатиме 27 гривень 68 копійок.
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Таким чином вартість американської валюти опустилася всього на 2 копійки, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 6 серпня.
Водночас євро нарешті почало опускатись. 7 серпня 1 євро коштуватиме 32 гривні 80 копійок. Тоді як вчора за нього треба було віддати рівно на 10 копійок більше. Відзначимо, що ціна валюти ЄС 6 серпня оновила двохрічний рекордя, піднявшись мало не до 33 гривень.
Вартість валюти на міжбанку
- долар США: 27,67 – 27,69 гривні;
- євро: 32,82 – 32,83 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,55 гривні, а купували за 27,75 гривні;
- за євро слід було віддати 32,40 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 32,91 гривні.
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