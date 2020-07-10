На п'ятницю, 10 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Якщо валюта Євросоюзу знову зросла в ціні, то долар дещо опустився.

Офіційний курс долара та євро на 10 липня

Американський долар опустився в ціні в порівняні з попереднім днем на одну копійку. 10 липня його офіційний курс становить 26,94 гривні, йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

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Натомість ціна на євро продовжує зростати. За один банківський день валюта ЄС додала одразу 11 копійок, і тепер коштує 30,54 гривні за одиницю.

Вартість валюти на міжбанку

долар: у межах 26,92 – 26,95 гривні;

євро: у межах 30,49 – 30,53 гривні.

Курс валют в обмінниках

На долар обмінники встановили курс 26,82 гривні (купівля) та 27,05 гривні (продаж)

Курс євро в обмінниках: 30,15 гривні (купівля) та 30,60 гривні (продаж) .

Чого чекати від курсу гривні до кінця 2020

Початок 2020 року відзначився пандемією коронавірусу. Через запроваджений карантин настала економічна криза, яка вплинула і на курс української гривні. Ці чинники змусили українську владу переглянути держбюджет-2020 та оновити закладений курс долара в ньому. Тепер він на рівні 29,5 гривні.

Експерти вважають, що середньорічний курс долара у 2020 році становитиме 28,5 гривні. Однак у грудні один американський долар може перетнути позначку в 30 гривень.