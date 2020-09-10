На четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта нестабільно продемонструвала себе на ринку, подешевшавши щодо долара, але здорожчавши щодо євро.

За даними Національного банку, у четвер долар коштуватиме 27 гривень 83 копійки. Цікаво Гривня продовжує падати: чи чекати росту долара цього тижня Це всього на 3 копійки дорожче, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 9 вересня. Водночас за євро в четвер доведеться заплатити 32 гривні 77 копійок. Це навпаки на 3 копійки дешевше, ніж попереднього дня. Курс валют на міжбанку: долар: 27,83 – 27,85 гривні;

27,83 – 27,85 гривні; євро: 32,89 – 32,91 гривні. Курс валют в обмінниках: долар: 27,68 – 27,88 гривні;

27,68 – 27,88 гривні; євро: 32,42 – 32,86 гривні.