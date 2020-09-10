Курс валют на 10 вересня: гривня знову "плаває" між західними валютами
На четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта нестабільно продемонструвала себе на ринку, подешевшавши щодо долара, але здорожчавши щодо євро.
За даними Національного банку, у четвер долар коштуватиме 27 гривень 83 копійки.
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Це всього на 3 копійки дорожче, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 9 вересня.
Водночас за євро в четвер доведеться заплатити 32 гривні 77 копійок. Це навпаки на 3 копійки дешевше, ніж попереднього дня.
Курс валют на міжбанку:
- долар: 27,83 – 27,85 гривні;
- євро: 32,89 – 32,91 гривні.
Курс валют в обмінниках:
- долар: 27,68 – 27,88 гривні;
- євро: 32,42 – 32,86 гривні.