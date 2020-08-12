Курс валют на 12 серпня: долар – стабільний, євро трохи подорожчав
На середу, 12 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу трохи зросла в ціні. Натомість валюта США стабільна щодо гривні.
За даними Нацбанку, у середу один долар коштуватиме 27 гривень 60 копійок. Тобто, його вартість не змінилась у порівнянні з попереднім банківським днем.
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Водночас євро 12 серпня коштуватиме 32 гривні 55 копійок. Тут незначне зростання все ж є – євро за добу подорожчав на 8 копійок.
Відзначимо, що євро почав своє зміцнення минулого тижня, коли ледь не досягнув позначки в 33 гривні. Це була найвища вартість європейської валюти ще з вересня 2018 року.
Вартість валюти на міжбанку:
- долар: 27,58 – 27,60 гривні;
- євро: 32,50 – 32,52 гривні.
Вартість валюти в обмінниках:
- долар: 27,60 – 27,65 гривні;
- євро: 32,33 – 32,40 гривні.