На середу, 12 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Головна валюта Євросоюзу трохи зросла в ціні. Натомість валюта США стабільна щодо гривні.

За даними Нацбанку, у середу один долар коштуватиме 27 гривень 60 копійок. Тобто, його вартість не змінилась у порівнянні з попереднім банківським днем.

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Водночас євро 12 серпня коштуватиме 32 гривні 55 копійок. Тут незначне зростання все ж є – євро за добу подорожчав на 8 копійок.

Відзначимо, що євро почав своє зміцнення минулого тижня, коли ледь не досягнув позначки в 33 гривні. Це була найвища вартість європейської валюти ще з вересня 2018 року.

Вартість валюти на міжбанку:

долар: 27,58 – 27,60 гривні;

євро: 32,50 – 32,52 гривні.

Вартість валюти в обмінниках:

долар: 27,60 – 27,65 гривні;

євро: 32,33 – 32,40 гривні.