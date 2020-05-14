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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Курс валют на 14 травня: долар та євро втратили в ціні

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Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 14 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 14 травня / 24 канал

На четвер, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти втратили ціні відносно гривні.

За даними НБУ, 14 травня один долар коштуватиме 26 гривень 69 копійок. Це на 10 копійок менше, аніж він коштував за день до цього.

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Євро теж впало в ціні – до 29 гривень та 3 копійок. Відтак валюта ЄС втратила за один банківський день 5 копійок в ціні.

Вартість валют на міжбанку

  • долар на міжбанку котує від 26,69 гривні (продати) до 26,72 гривні (купити)
  • продати євро на міжбанку можна за 28,99 гривні, купити – за 29,02 гривні

Вартість долара та євро в обмінниках

  • долар в обмінниках 26,75-26,85 гривні (продати) та 26,85-26,95 гривні (купити)
  • ціна на продаж євро коливається 28,70-28,85 гривні, купити – за 28,90-29,10 гривень.

Що відбудеться з курсом гривні після виходу з карантину?Економіка України зазнала значних збитків через карантин. У Раді з питань економічного розвитку вважають, коли економіка почне відновлюватися після пом'якшення карантину, може відбутись певне просідання гривні. Однак експерти запевняють, що воно буде незначним.

курс долара інфграфіка
Як змінювався курс долара за роками / Інфографіка 24 каналу
 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Курси валют Валюта
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