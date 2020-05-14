Курс валют на 14 травня: долар та євро втратили в ціні

На четвер, 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти втратили ціні відносно гривні.

За даними НБУ, 14 травня один долар коштуватиме 26 гривень 69 копійок. Це на 10 копійок менше, аніж він коштував за день до цього.

Варте уваги Що може похитнути гривню до позначки у "30+" за долар: тривожний прогноз

Євро теж впало в ціні – до 29 гривень та 3 копійок. Відтак валюта ЄС втратила за один банківський день 5 копійок в ціні.

Вартість валют на міжбанку

долар на міжбанку котує від 26,69 гривні (продати) до 26,72 гривні (купити)

продати євро на міжбанку можна за 28,99 гривні, купити – за 29,02 гривні

Вартість долара та євро в обмінниках

долар в обмінниках 26,75-26,85 гривні (продати) та 26,85-26,95 гривні (купити)

ціна на продаж євро коливається 28,70-28,85 гривні, купити – за 28,90-29,10 гривень.

Що відбудеться з курсом гривні після виходу з карантину?Економіка України зазнала значних збитків через карантин. У Раді з питань економічного розвитку вважають, коли економіка почне відновлюватися після пом'якшення карантину, може відбутись певне просідання гривні. Однак експерти запевняють, що воно буде незначним.



Як змінювався курс долара за роками / Інфографіка 24 каналу

