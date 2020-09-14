На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта та головна валюта Євросоюзу дещо зросли в ціні.

За даними Нацбанку, один долар коштує 27 гривень 90 копійок. А це на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

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Натомість євро теж подорожчало. За головну валюту Євросоюзу доведеться віддати 33 гривні 7 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем – на 10 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар: 27,93 – 27,96 гривні;

євро: 33,07 – 33,10 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,77 гривні, а купували за 28,02 гривні;

за євро слід було віддати 32,72 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 33,20 гривні.

Важливо! Мінекономіки покращило очікування щодо курсу долара до гривні. Водночас офіційний прогноз, який заклали у держбюджет, залишається незмінним.



Cередньорічний курс становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі – 29,5 гривні за долар), наприкінці року – 28,3 гривні, можливе коливання в обидві сторони на одну гривню (в офіційному прогнозі – 30 гривень за долар).

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