Курс валют на 14 вересня: долар та євро трохи подорожчали
На понеділок, 14 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта та головна валюта Євросоюзу дещо зросли в ціні.
За даними Нацбанку, один долар коштує 27 гривень 90 копійок. А це на 7 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.
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Натомість євро теж подорожчало. За головну валюту Євросоюзу доведеться віддати 33 гривні 7 копійок. У порівнянні з попереднім банківським днем – на 10 копійок більше.
Вартість валюти на міжбанку
- долар: 27,93 – 27,96 гривні;
- євро: 33,07 – 33,10 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар продавали за 27,77 гривні, а купували за 28,02 гривні;
- за євро слід було віддати 32,72 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 33,20 гривні.
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