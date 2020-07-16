На четвер, 16 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта несуттєво втратила в ціні. Натомість головна валюта Євросоюзу подорожчала.

Офіційний курс долара та євро 16 липня

За даними Нацбанку, долар коштує 27 гривень 12 копійок. А це на 2 копійки менше, ніж було попереднього банківського дня.

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Зросла в ціні головна валюта ЄС. За одне євро слід викласти 31 гривню 3 копійки. У порівнянні з 15 липнем це на 16 копійок більше.

Вартість валюти на міжбанку

долар США: 27,15 – 27,17 гривні;

євро: 31,03 – 31,05 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

долар продавали за 27,00 гривні, а купували за 27,20 гривні;

за євро слід було віддати 30,50 гривні, а продати валюту ЄС можна було за 30,95 гривні.

Як змінювався курс з початку пандемії

На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар.

Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.

Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія.

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Зверніть увагу! В уряді прогнозують середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,50. Наприкінці року в обмінниках можемо побачити 30. В оновленому держбюджеті-2020 гривню заклали на рівні 29 за долар.



Курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу