На середу, 17 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Якщо долар впав в ціні, то євро показало хоч і незначне, але зростання.

Офіційний курс долара та євро 17 червня

В середу, 17 червня, один долар, за офіційним курсом НБУ, коштуватиме 26,74 гривні. Це на 10 копійок менше, аніж за день до цього, 16 червня.

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Натомість незначне зростання зафіксовано у головної валюти Євросоюзу. 17 червня офіційний курс євро становитиме 30,24 гривні. Таким чином євро додало ще три копійки в ціні в порівнянні з попереднім банківським днем.

Яка вартість валюти на міжбанку Середні курси валют на міжбанку такі: долар США – 26,80 – 26,82 гривні

євро – 30,20 – 30,22 гривні

Вартість валюти в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти традиційно відрізняється від тієї, яку офіційно заклав НБУ:

долар продають за 26,85 гривні, а купують за 26,65 гривні;

за євро треба віддати 30,26 гривні, а продати валюту ЄС можна за 29,80 гривні.