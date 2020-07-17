Курс валют на 17 липня: долар і євро по трохи повзуть угору
На п'ятницю, 17 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Обидві валюти додали у ціні, при чому традиційно долар зріс дещо більше.
За даними Нацбанку, долар коштує 27 гривень 27 копійок. А це на 15 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня.
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Трохи додала в ціні і головна валюта ЄС. За одне євро слід викласти 31 гривню 12 копійок. Зміна теж відчутна адже попереднього банківського дня – 16 липня, за одне євро треба було викласти 31 гривню 3 копійки.
Вартість валюти на міжбанку
- долар США: 27, 32 – 27, 34 гривні;
- євро: 31, 23 – 31, 26гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- долар – 27,28 гривні (купівля) і 27,35 гривні (продаж);
- євро – 30,00 гривні (купівля) і 31,00 гривні (продаж).