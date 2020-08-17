На понеділок, 17 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта дещо зміцнилася щодо обох головних західних валют.

За даними національного регулятора, вартість долара на початку наступного тижня становитиме 27 гривень 35 копійок.

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Це одразу на 6 копійок дешевше, ніж наприкінці минулого тижня в попередній банківський день – 14 серпня. За тиждень американська валюта скоротилася на 30 копійок.

Водночас євро в понеділок опуститься до 32 гривень 31 копійки. Таким чином європейська валюта подешевшає на 11 копійок. За тиждень здешевлення становило 37 копійок.

Курс валют на міжбанку:

долар : 27,31 – 27,34 гривні;

: 27,31 – 27,34 гривні; євро: 32,32 – 32,35 гривні.

Курс валют в обмінниках: