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Курс валют на 19 травня: гривня "плаває" між євро і доларом

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Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 19 травня 2020
Яким буде курс валют від НБУ 18 травня / 24 канал

На вівторок, 19 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська національна валюта на декілька копійок зміцніла щодо долара, але натомість несуттєво втратила щодо євро.

За даними національного регулятора, американський долар 19 травня коштуватиме 26 гривень 57 копійок.

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Таким чином "вічнозелений" подешевшав на 6 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 18 травня.

Тож гривня продовжує зміцнюватися щодо американської валюти. Щодо долара вона зміцнюється вже від 13 травня і за цей час зміцніла на 22 копійки.

На міжбанку американський долар коливатиметься у межах 26,57 – 26,59 гривні. В обмінниках купити "вічнозелений" можна буде за 26 гривень 77 копійок, а продати свої – за 26 гривень 52 копійки.

Водночас євро у вівторок коштуватиме 28 гривень 79 копійок. Отже європейська валюта за добу навпаки додала у вартості – лише 3 копійки.

Євровалюта теж подорожчала вперше за тривалий час. За тиждень євро втратив майже 30 копійок.

На міжбанку євро торгуватиметься у межах 28,85 – 28,87 гривні. Водночас в обмінниках купити євро можна буде за 28 гривень 89 копійок, а продати – за 28 гривень 48 копійок.

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Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини України Долар Євро Гривня Долар-Гривня Валюта Курси валют
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