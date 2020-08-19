Курс валют на 19 серпня: долар падає у ціні, а євро знову росте
На середу, 19 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта знов не демонструє стабільність. Станом на 19 серпня євро продовжує зростати у ціні, натомість долар знову подешевшав.
За даними Нацбанку, долар коштуватиме 27 гривень і 23 копійки. А це на 7 копійки дешевше, ніж у попередній банківський день.
Напередодні Курс валют на 18 серпня: євро продовжує зростати, а долар трохи втратив у ціні
Водночас європейська валюта зросла у ціні. Станом на 19 серпня вартість євро сягає 32 гривні 50 копійок. Лише за один день ціна піднялась одразу на 13 копійок.
Вартість валюти на міжбанку
- Долар США: 27,27 – 27,29 гривні.
- Євро: 32,61 – 32,63 гривні.
Вартість валюти в обмінниках
- Купівля: за 1 долар – 27,15 гривні, продаж: 1 долар – 27,40 гривні.
- Купівля: за 1 євро – 32,02 гривні, продаж: за 1 євро – 32,51 гривні.
Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу