На середу, 19 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Українська валюта знов не демонструє стабільність. Станом на 19 серпня євро продовжує зростати у ціні, натомість долар знову подешевшав.

За даними Нацбанку, долар коштуватиме 27 гривень і 23 копійки. А це на 7 копійки дешевше, ніж у попередній банківський день.

Напередодні Курс валют на 18 серпня: євро продовжує зростати, а долар трохи втратив у ціні

Водночас європейська валюта зросла у ціні. Станом на 19 серпня вартість євро сягає 32 гривні 50 копійок. Лише за один день ціна піднялась одразу на 13 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

Долар США: 27,27 – 27,29 гривні.

Євро: 32,61 – 32,63 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

Купівля: за 1 долар – 27,15 гривні, продаж: 1 долар – 27,40 гривні.

Купівля: за 1 євро – 32,02 гривні, продаж: за 1 євро – 32,51 гривні.

Це цікаво! Американський долар продовжує падати відносно кошика основних валют світу п'ятий день поспіль, досягнувши 18 серпня найнижчого рівня за понад два роки. Причина у негативних економічних показниках США, зазначають експерти.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу