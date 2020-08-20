На четвер, 20 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта врешті почала зростати в ціні. Водночас головна валюта Євросоюзу теж продовжує дорожчати.

За офіційними даними Нацбанку, долар коштуватиме 27 гривень 32 копійки. А це на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

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Водночас європейська валюта знову зросла у ціні. Станом на 20 серпня вартість євро сягає 32 гривні 60 копійок. За один день ціна євро піднялась на 10 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

Долар США: 27,43 – 27,46 гривні.

Євро: 32,75 – 32,79 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

Купівля: за 1 долар – 27,22 гривні, продаж: 1 долар – 27,45 гривні.

Купівля: за 1 євро – 32,20 гривні, продаж: за 1 євро – 32,70 гривні.

Чому євро росте, а долар падав протягом останніх днів

Аналітики найбільш оптимістичні щодо майбутнього євро за майже десятиліття. Попит на валюту підіймає її в ціні щодо інших валют світу, зокрема й долара.

Українці цього не помічали, але насправді долар падає. Та через знецінення гривні, для нас все виглядало навпаки. Насправді з лютого долар впав із 1,07 за євро до 1,18. Це падіння на понад 10%.

Наразі існують підстави для сильного євро, ніж долара, який дешо втратив свої позиції щодо основних валют світу.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу