На вівторок, 21 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти значно додали в ціні.

Офіційний курс долара та євро на 21 липня

У понеділок національний регулятор встановив такий курс долара: за один доведеться викласти 27 гривень 60 копійок. Це на 24 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня – у понеділок, 20 липня.

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Щодо євро, то воно також значно зросло в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 17 липня, європейська валюта зросла на 34 копійки і тепер коштує – 31 гривню 59 копійок за одиницю.