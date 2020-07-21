На вівторок, 21 липня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти значно додали в ціні.
Офіційний курс долара та євро на 21 липня
У понеділок національний регулятор встановив такий курс долара: за один доведеться викласти 27 гривень 60 копійок. Це на 24 копійки більше , аніж було попереднього банківського дня – у понеділок, 20 липня.
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Щодо євро, то воно також значно зросло в ціні. Якщо порівнювати з курсом на 17 липня , європейська валюта зросла на 34 копійки і тепер коштує – 31 гривню 59 копійок за одиницю.
Зауважимо, що з кінця лютого та аж до квітня відбулося значне зростання як американської, так і європейської валют. На це вплинула низка факторів, передусім поширення коронавірусу у світі.
Курс долара та євро в обмінниках
Долар у понеділок купували за 27,42 гривні (на 17 копійок дорожче, аніж у п'ятницю), а продавали – по 27,69 гривні (+19 копійок), свідчать дані сайту
finance.ua.
Євро купували за 31,12 гривні (+30 копійок), а продавали по 31,64 гривні (+33 копійки).
Готівковий
курс валют у Києві був такий:
долар – 27, 55 гривні (купівля) і 27, 62 гривні (продаж);
євро – 31,35 гривні (купівля) і 31,50 гривні (продаж).
Курс долара і євро на міжбанку
долар США: 27, 61 – 27, 63 гривні;
євро: 31, 52 – 31, 54 гривні.
Як змінювався курс з початку пандемії
На початку березня гривню можна було обміняти за курсом
24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар.
Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати.
Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія.
Курс долара в Україні за роками / Інфографіка 24 каналу