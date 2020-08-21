На п'ятницю, 21 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська валюта знову зросла в ціні. Натомість євро втратив у ціні.

За офіційними даними Нацбанку, долар коштуватиме 27 гривень 48 копійок. А це на 16 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Відзначимо, що долар зростає вже другий день поспіль.

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Водночас європейська валюта навпаки подешевшала. Станом на 21 серпня вартість євро сягає 32 гривні 55 копійок. За один день ціна євро опустилась всього на 5 копійок.

Вартість валюти на міжбанку

Долар США: 27,35 – 27,38 гривні.

Євро: 32,37 – 32,40 гривні.

Вартість валюти в обмінниках

Купівля: за 1 долар – 27,35 гривні, продаж: 1 долар – 27,60 гривні.

Купівля: за 1 євро – 32,20 гривні, продаж: за 1 євро – 32,70 гривні.

Що відбувається з курсом євро та долара

Аналітики найбільш оптимістичні щодо майбутнього євро за майже десятиліття. Попит на валюту підіймає її в ціні щодо інших валют світу, зокрема й долара.

Українці цього не помічали, але насправді долар падає. Та через знецінення гривні, для нас все виглядало навпаки. Насправді з лютого долар впав із 1,07 за євро до 1,18. Це падіння на понад 10%.

Наразі існують підстави для сильного євро, ніж долара, який дешо втратив свої позиції щодо основних валют світу.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу